Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk evlendi

Bebeğini kucağına almak için gün sayan oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Burak Yamantürk’le dün akşam Marmaris'te evlendi.

Daha önce doğum sonrası düğün yapacağını açıklayan Özpirinçci, aile arasında düzenlenen sade bir törenle Marmaris Bozburun Yat Klübü'nde evlendi. 20 kişinin katıldığı törende nikâh şahitliklerini Tanem Sivar ile Nail Gönenli yaptı.

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk bugünlerde bebek heyecanı yaşıyor. Özge Özpirinçci, birkaç hafta önce verdiği bir röportajda bebeğinin adının Üzüm olmasını istediğini belirtmiş ve şöyle demişti:

“Bana herkes, ‘Çocuğuna bunu yapma Özge’ deyip duruyor. Bence çok güzel isim. Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35’lerinde Üzüm Hanım, 70’inde Üzüm teyze... Ayrıca Üzüm Yamantürk de çok fonetik geliyor kulağa. Ama kesinlikle ret oyu aldım bu isim için."