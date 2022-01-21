Özge Özpirinçci kızı Mercan'la ilk karesini paylaştı

Özge Özpirinçci ile üç ay önce Marmaris'te evlenen Burak Yamantürk, geçen ay kızı Mercan'ı kucağına almıştı. Özpirinçci, sosyal medya hesabı üzerinden minik kızıyla ilk kez paylaşımda bulundu.

"YAVRU" NOTUYLA PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu instagram hesabından yaptığı son paylaşımda da bu defa kızının elini gösterdi. Eşi ve kızıyla beraber ellerini paylaşan oyuncu fotoğrafa, 'Yavru' notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ozge Ozpirincci (@ozpirincci)'in paylaştığı bir gönderi

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Özge Özpirinçci'nin paylaşımına Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Başak Dizer, Doğa Rutkay Kamal, Ferhan Şensoy, Hülya Duyar, Sinem Ünsal, Şebnem Bozoklu, Elvin Levinler, Ayla Çelik, Sema Keçik, Merve Dizdar, Cemre Kemer ve Özge Özder gibi ünlü isimler yorum yaptı.

Oyuncunun bir diğer paylaşımında ise güzel havada kızıyla beraber yürüyüşe çıktığı karesi oldu. Kızıyla vakit geçiren oyuncunun kareleri hayranları tarafından büyük ilgi görüyor.

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