Özge Özpirinçci: Öfkemden korkmaya başladım, 5 aydır düzenli terapi görüyorum

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Sandık Kokusu' dizisinin başrolünde yer alan Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı İbrahim Selim'in YouTube programına katıldı.
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Özpirinçci, dizi setinin karavanında online öfke terapisi gördüğünü belirtti.
37 yaşındaki oyuncu, "Son 5 aydır düzenli terapi görüyorum. Haftada bir gidiyorum. Hatta bazen sette yemek arasına getiriyoruz ve karavanın kapısına bir yazı yapıştırıyorum 'terapideyim lütfen rahatsız etmeyin' diye" ifadelerini kullandı.
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"ÖFKEMDEN KOKMAYA BAŞLADIM"
Özge Özpirinçci aldığı terapi sonrası, "Kendi öfkemden korkmaya başladım. Çünkü onu tanımaya ve görmeye başladım. Şu anda onu doğru yönetmeye çalışıyorum" dedi.
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Özpirinçci'nin kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk'le evliliğinden Mercan adında 2 yaşında kızı var.