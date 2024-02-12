Özge Özpirinçci: Öfkemden korkmaya başladım, 5 aydır düzenli terapi görüyorum

Son dönemde Sandık Kokusu dizisiyle adından söz ettiren Özge Özpirinçci, katıldığı bir YouTube programında öfke terapisi gördüğünü açıkladı.

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Özge Özpirinçci: Öfkemden korkmaya başladım, 5 aydır düzenli terapi görüyorum - Resim : 1

Sandık Kokusu' dizisinin başrolünde yer alan Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı İbrahim Selim'in YouTube programına katıldı. 

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Özge Özpirinçci: Öfkemden korkmaya başladım, 5 aydır düzenli terapi görüyorum - Resim : 2

Özpirinçci, dizi setinin karavanında online öfke terapisi gördüğünü belirtti.

37 yaşındaki oyuncu, "Son 5 aydır düzenli terapi görüyorum. Haftada bir gidiyorum. Hatta bazen sette yemek arasına getiriyoruz ve karavanın kapısına bir yazı yapıştırıyorum 'terapideyim lütfen rahatsız etmeyin' diye" ifadelerini kullandı.

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Özge Özpirinçci: Öfkemden korkmaya başladım, 5 aydır düzenli terapi görüyorum - Resim : 3

"ÖFKEMDEN KOKMAYA BAŞLADIM"

Özge Özpirinçci aldığı terapi sonrası, "Kendi öfkemden korkmaya başladım. Çünkü onu tanımaya ve görmeye başladım. Şu anda onu doğru yönetmeye çalışıyorum" dedi.

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Özge Özpirinçci: Öfkemden korkmaya başladım, 5 aydır düzenli terapi görüyorum - Resim : 4

Özpirinçci'nin kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk'le evliliğinden Mercan adında 2 yaşında kızı var.