Özkan Uğur'un vefatından sonra eşi ilk kez konuştu: MFÖ'yü bir arada tutan bağ Özkan'dı

"MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Mazhar ve Fuat'ın da hayatlarının zora girdiğini belirten Aysun Aslan Uğur, "MF olarak sahneye çıktılar, ben de medyadan öğrendim. Eleştiri aldılar. 'Mazhar Fuat Özkan' diye çıksalardı, bu sefer 'Özkan öldü, neden onun ismiyle çıkıyorsunuz?' diyeceklerdi" dedi.

'MF' olarak sahneye çıkacaklarını medyadan öğrenen Aysun Hanım, Alev Gürsoy Cimin'in 'kızmadınız mı yani?' sorusunu da son derece naif ve hassas bir şekilde yanıtladı.