Özkan Uğur'un vefatından sonra eşi ilk kez konuştu: MFÖ'yü bir arada tutan bağ Özkan'dı
Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaybettiğimiz usta sanatçı Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, acılı sürecin ardından ilk kez konuştu.
2023'ün Temmuz ayında hayatını kaybeden MFÖ gurubundan Özkan Uğur, vefatıyla 7'den 70'e bütün herkesi yasa boğmuştu.
Geçtiğimiz günlerde MFÖ grubu ilk kez Özkan Uğur olmadan sahne almış ve duygusal anlar yaşanmıştı. Şimdi ise Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur ilk kez Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.
EN BÜYÜK TUTKUSU
Aysun Aslan Uğur, eşinin en büyük tutkusunun 'MFÖ' olduğunu söyledi ve ekledi: "İçlerinde MFÖ'ye en aşık olan Özkan'dı. Özkan olmasa MFÖ dağılırdı. Hem de çok önceden... Özkan o ikilinin ortasında hep bir bağ oldu ve idare ederdi. Ortamı yatıştırırdı."
"MEDYADAN ÖĞRENDİM"
Mazhar ve Fuat'ın da hayatlarının zora girdiğini belirten Aysun Aslan Uğur, "MF olarak sahneye çıktılar, ben de medyadan öğrendim. Eleştiri aldılar. 'Mazhar Fuat Özkan' diye çıksalardı, bu sefer 'Özkan öldü, neden onun ismiyle çıkıyorsunuz?' diyeceklerdi" dedi.
'MF' olarak sahneye çıkacaklarını medyadan öğrenen Aysun Hanım, Alev Gürsoy Cimin'in 'kızmadınız mı yani?' sorusunu da son derece naif ve hassas bir şekilde yanıtladı.