Paris Hilton: Umarım çocuklarım benim gibi sosyal medya bağımlısı olmaz
Taşıyıcı annelik yöntemiyle bir oğlu ve bir kızı olan Paris Hilton, kendisinin sosyal medya bağımlısı olduğunu itiraf ederek "Umarım çocuklarım benim kadar sosyal medya bağımlısı olmaz." diye konuştu.
İş kadını, DJ ve şarkıcı Paris Hilton, 2021 yılında dünyaevine girdiği eşi Carter Reum ile 16 Ocak'ta oğulları Phoenix Barron'a kavuşmuştu. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Hilton, oğlu Phoenix henüz bir yaşını doldurmadan ikinci kez anne olduğunu duyurdu.
"KIZIM İÇİN MÜTEŞEKKİRİM"
Bütün ailesinin bir araya toplandığı büyük Şükran Günü yemeği ve kutlamasından bol bol paylaşım yaptıktan sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapıp “Kızım London için müteşekkirim” ifadelerini kullandı.
42 yaşındaki Paris Hilton, bu notu kızının adının üzerinde yazılı olduğu pembe bir tulumla paylaştı.
Şimdilerde çocuklarıyla ilgilenen Paris Hilton, Mantıksız Konuşma Günü (A Day of Unreasonable Conversation) etkinliğine katıldı.
Sosyal medya hakkındaki endişelerinden bahseden ünlü isim, çocuklarının sosyal medyayı merkezine alan bir ortamın aksine nazik bir dünyada büyümesini istediğini itiraf etti.
Hilton "Çocuklarımın sadece çok sevildiklerini ve görüldüklerini hissetmesini, dünyaya pozitiflik getiren yeni nesiller olmasını ve büyük kalplere ve büyük bir sevgiye sahip olmasını istiyorum" dedi