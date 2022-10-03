Paris Moda Haftası'nda Bella Hadid'ten ikonik olay! Sprey boya elbiseye dönüştü

Moda endüstrisi, sonsuza dek podyumda ve podyumda ikonik anlar yaratarak risk alıyor. İster gerçek camdan yapılmış elbiseler giyen ünlüler, ister sadece bantla saran ünlüler olsun, modada sınır gökyüzüdür. Bella Hadid de kısa süre önce sonsuza kadar hatırlanacak bir işe imza attı.

Sprey boya elbiseye dönüştü

Hadid, Cuma günü Coperni'nin Paris Moda Haftası defilesinde alışılmadık bir görünüm sergiledi. Podyuma ten rengi iç çamaşırıyla çıkan Hadid'in üzerine sıkılan sprey boya elbiseye dönüştü. Vücudunu spreyle boyadıklarında, malzeme katılaştı ve Bella'nın vücut şeklini alan ve üzerinde çarpıcı görünen giyilebilir bir kumaş haline geldi.

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Omuzlarından düşen ince askılı, asimetrik etek ucu yırtmaçlı, omuzları açık beyaz bir elbise ile Hadid sahneden ayrıldı.

Tarihte ilk kez bir defilede uygulandı

Coperni moda evinin tasarımcıları, modayı modern teknolojiyle birleştirerek bu yılki Paris Moda Haftası'nda tarih yazmak için parlak bir fikir buldular. Tarihte ilk kez böyle bir fikir bir defilede uygulanıyor.

Bu büyük fütüristik görünüm, sertleşerek giyilebilir tekstile dönüşen, bir kutudan püskürtülen patentli bir malzeme olan Fabrican kullanılarak yapıldı.

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Coperni yaptığı açıklamada, “Yıkanabilen, yeniden giyilebilen ve hatta kullanıcının sağlığını izleyebilen teşhis cihazlarıyla entegre edilebilen yenilikçi giysiler yapmak için kullanılabilir. Teknoloji, polimerler ve biyo polimerler ile birbirine bağlanmış kısa liflerden ve kumaşı sıvı formda ileten daha yeşil solventlerden oluşuyor, ardından sprey bir yüzeye ulaştığında buharlaşıyor.”

Kumaşın dokusu, sentetik ve doğal, örneğin pamuk, keten, polyester veya naylon gibi geri dönüştürülmüş liflere ve kullanılan bağlayıcıya ve spreyin nasıl uygulandığına göre değiştirilebilir” diye ekledi.