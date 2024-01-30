Pavyon eğlencesini sevdiğini söyleyen İrem Derici: 'İnci Taneleri’ne konuk olmak istiyorum

"HERKES SÖYLEYİNCE REPERTUVARIMA ALMAK İSTEMEDİM"

‘İnci Taneleri’ dizisindeki 'Gemileri Yakarım' eserinin popüler olmasına Derici, "Herkes söyleyince repertuvarıma almak istemedim" dedi. Şarkıcı konserlerinde, "İrem bizi pavyona götür" pankartları için, "5 bin kişiyi götüremem. Bütün birikimim gider. Biz ‘Rastgele’ şarkısında dört kişiydik. Pavyon olunca, Mustafa Ceceli sıvıştı hemen. Benim, diğer ‘Rastgele’ grubundan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la ‘Rastgele Pavyon’ hayalim vardı ama kaldı. Millet ev ve yalı hayali kurar, biz pavyon açmak, çok iyi" diyerek, espri yaptı.