Pavyon eğlencesini sevdiğini söyleyen İrem Derici: 'İnci Taneleri’ne konuk olmak istiyorum
Bayrampaşa Ora Arena'da düzenlenen Martı Festivali’nde sahne alan İrem Derici, son zamanların fenomen dizisi 'İnci Taneleri hakkında konuştu. Ünlü sanatçı pavyon eğlencesini sevdiğini ve diziyi beğendiğini aktardı.
Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı 'İnci Taneleri’nin birinci bölümü, 25 Ocak Perşembe akşamı yayınlandı. Önceki gün Bayrampaşa Ora Arena'da düzenlenen Martı Festivali'nde sahne alan popçu İrem Derici de ‘İnci Taneleri’ dizisini beğenerek izlediğini söyledi.
"KONUK OYUNCU OLARAK YER ALMAK İSTİYORUM"
'İnci Taneleri' dizisi nedeniyle pavyon dansının gündem olmasına Derici, "İki sene önce 'Alev Alev' şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu. Zam geldi o açıdan mutlu değilim. Ankara ve İzmir’e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini." dedi.
Ünlü popçu sözlerine "Yılmaz Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü’nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın. Sakin durduğuna bakmayın o da delidir. İlk bölümü yemek eşliğinde izledim. Konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum" şeklinde devam etti.
"HERKES SÖYLEYİNCE REPERTUVARIMA ALMAK İSTEMEDİM"
‘İnci Taneleri’ dizisindeki 'Gemileri Yakarım' eserinin popüler olmasına Derici, "Herkes söyleyince repertuvarıma almak istemedim" dedi. Şarkıcı konserlerinde, "İrem bizi pavyona götür" pankartları için, "5 bin kişiyi götüremem. Bütün birikimim gider. Biz ‘Rastgele’ şarkısında dört kişiydik. Pavyon olunca, Mustafa Ceceli sıvıştı hemen. Benim, diğer ‘Rastgele’ grubundan Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’la ‘Rastgele Pavyon’ hayalim vardı ama kaldı. Millet ev ve yalı hayali kurar, biz pavyon açmak, çok iyi" diyerek, espri yaptı.