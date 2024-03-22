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Pelin Karahan'dan Demet Evgar'a övgü dolu sözler: "Muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor"
Alışveriş merkezinde görüntülenen oyuncu Pelin Karahan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son zamanlarda yapılan projeler hakkında konuşan ünlü isim Demet Evgar için "Muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor" dedi.
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Pelin Karahan, bir AVM'den çıkarken objektiflere yansıdı.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Görüşmeler yapıyorum, şu sıralar senaryo okuyorum. Bakalım güzel bir diziyle ekranlara dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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Ayrıca Türk dizilerini takip ettiğini dile getiren Pelin Karahan, SHOW TV'de ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi için övgü dolu sözlerde bulundu.
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Karahan, dizide 'Bahar' karakterine hayat veren meslektaşı Demet Evgar için; "Televizyondaki dizileri takip etmekten keyif alıyorum. 'Bahar' dizisini izlerken Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor" dedi.