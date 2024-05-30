Pelin Karahan'dan eşine övgü dolu sözler

Kanal D ekranlarında 5 sezon yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde 'Aslı' karakterine hayat veren oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmişti. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu olan ünlü çift, sosyal medyada her fırsatta mutlu karelerini yayınlıyorlar.
Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in YouTube kanalına konuk olan Karahan, 'Bedri evleneceğinizi anlamış ve aynı günün akşamında annesiyle tanıştırmış' sözleri üzerine, eşiyle ilk çıktıkları yemeği anlatmıştı.
"ANNESİ BABASI DERKEN ÇOLUK ÇOCUK EVLENMİŞİM"
Önce bir şaşırdım. Sadece anne değil, babası da vardı. O kadar emin ve yüksekti ki bir şey diyemedim. Biz yemeğe çıktık. İki saat oturur kalkarım, bir daha da beni aramaz diye düşündüm. İlla bir yemeğe çıkmak istiyor, çıkayım da bitsin durumu yani. Hatta yemek sonrası arkadaşlarımla buluşacağım. O kadar kafamda başka bir şey yok. Oturduk kalkamıyorum, sohbetiyle beni bağladı. Sonra da annesi babası derken, çoluk çoçuk evlenmişim. Arkadaşlarımla hiç buluşamadım sonra (gülüyor). İkna etmek de değil, Bedri direkt sonuç odaklı. Hiç arada vakit kaybetmek istemiyor.
Önceki gün bir markanın etkinliğine katılan Pelin Karahan, yine eşiyle ilgili övgü dolu sözler sarf etti.
''ONUN ÇOCUĞU OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU OLMALI''
Eşi Bedri Güntay'ın evdeki hallerinden bahsederken, "Çok ilgili, çocuklara çok düşkündür. Onun çocuğu olmak çok güzel bir duygu olmalı bence. Eş olarak bunu ben de anlıyorum. Ev işlerine çok yardımcı olmaz." diyerek güldü.