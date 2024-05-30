Pelin Karahan'dan eşine övgü dolu sözler

"ANNESİ BABASI DERKEN ÇOLUK ÇOCUK EVLENMİŞİM"

Önce bir şaşırdım. Sadece anne değil, babası da vardı. O kadar emin ve yüksekti ki bir şey diyemedim. Biz yemeğe çıktık. İki saat oturur kalkarım, bir daha da beni aramaz diye düşündüm. İlla bir yemeğe çıkmak istiyor, çıkayım da bitsin durumu yani. Hatta yemek sonrası arkadaşlarımla buluşacağım. O kadar kafamda başka bir şey yok. Oturduk kalkamıyorum, sohbetiyle beni bağladı. Sonra da annesi babası derken, çoluk çoçuk evlenmişim. Arkadaşlarımla hiç buluşamadım sonra (gülüyor). İkna etmek de değil, Bedri direkt sonuç odaklı. Hiç arada vakit kaybetmek istemiyor.