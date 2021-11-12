Perihan Savaş paylaştı: Ailemize hoşgeldin kızım

Usta oyuncu Perihan Savaş’ın, hayatını kaybeden eşi sanatçı Yılmaz Zafer ile evliliğinden olan oğlu Savaş Zafer evleniyor. Savaş Zafer, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı, blogger Melis Ketenci'ye evlilik teklif etti. Savaş Zafer, romantik teklifin ardından "Evet" yanıtını aldı.

Çiftin evlilik teklifi fotoğrafını paylaşan Perihan Savaş, fotoğrafın altına "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoş geldin kızım" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Perihan Savaş (@perihansavass)'in paylaştığı bir gönderi

Perihan Savaş, kısa bir süre önce de Zafer Savaş'ın fotoğrafını paylaşmış ve şu duygusal notu eklemişti: Biz seni çok seviyoruz, kalbimize sakladık... Adamım 🙏😭 @savaszafer @zubeydemelekakkas