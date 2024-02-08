Pınar Altuğ 1999 yılında kaybettiği annesini doğum gününde andı: Canım Annem bugün senin doğum günün...
Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1999 yılında yaşamını yitiren annesini Selma Altuğ'u andı.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Pınar Altuğ, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. 46 yaşındaki Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ'u doğum gününde unutmadı.
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Annesinin eski bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımına, "Canım Annem bugün senin doğum günün. Ben bu akşam hayatımda yeni bir adım için ilk kez sahnede olacağım ve senin de benim yanımda olacağından hiç şüphem yok. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.
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Altuğ'un hasret dolu paylaşımına, ''Huzurla uyusun , "Çok benziyorsunuz", "Anneniz çok güzelmis..nur içinde yatsın" gibi yorumlar yapıldı.
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Pınar Altuğ, babası Niyazi Altuğ'u trafik kazasında, annesi Selma Altuğ'u ise kanser hastalığı nedeniyle kaybetmişti.