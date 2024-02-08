Pınar Altuğ 1999 yılında kaybettiği annesini doğum gününde andı: Canım Annem bugün senin doğum günün...

Annesinin eski bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımına, "Canım Annem bugün senin doğum günün. Ben bu akşam hayatımda yeni bir adım için ilk kez sahnede olacağım ve senin de benim yanımda olacağından hiç şüphem yok. Doğum günün kutlu olsun" notunu düştü.