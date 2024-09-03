Pınar Altuğ 50 yaşına girdi! Altuğ, yeni yaşını eşi ve arkadaşlarıyla kutladı

Eşi Yağmur Atacan ise "She's fifty now.. Sevgilim, 50nci yaşına yani başımda sevdiğimiz dostlarımızla 00:00 hosgeldin dedi! Bence gayet güzel geldi, hayatıma ilk geldiği gün gibi her gecen yaşınla ne güzel geldin caım karım" notuyla kutladı.