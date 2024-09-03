Pınar Altuğ 50 yaşına girdi! Altuğ, yeni yaşını eşi ve arkadaşlarıyla kutladı
'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, 50 yaşına girdi. Altuğ yeni yaşını eşi ve arkadaşlarıyla birlikte bir partiyle kutladı.
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Miss Turkey 1994'te birinci olan ve yavaş yavaş tanınmaya başlayan Pınar Altuğ, 'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parladı.
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2007 yılının Eylül ayından bu yana Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik süren Pınar Altuğ 50 yaşına girdi.
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Eşi ve arkadaşlarıyla kutlama yapan Pınar Altuğ, doğum gününden karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
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Eşi Yağmur Atacan ise "She's fifty now.. Sevgilim, 50nci yaşına yani başımda sevdiğimiz dostlarımızla 00:00 hosgeldin dedi! Bence gayet güzel geldi, hayatıma ilk geldiği gün gibi her gecen yaşınla ne güzel geldin caım karım" notuyla kutladı.