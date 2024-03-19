Pınar Altuğ, Göcek'te deniz sezonunu açtı
Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan, 15 yaşında bir kız çocuğu bulunan oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı oldukça sık kullanıyor. Altuğ şimdi de eşiyle birlikte Göcek'te tekne tatiline çıktı ve o anları "Sezon açılmıştır" notuyla paylaştı.
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Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sadece projeleriyle değil, aynı zamanda da özel hayatıyla da her zaman dikkat çekiyor.
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Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı olmayı başarıyor.
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Altuğ şimdi de eşiyle birlikte Göcek'te tekne tatiline çıktı ve o anları "Sezon açılmıştır 18.3.2024 #Göcek" notuyla paylaştı.
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Ünlü oyuncu daha sonra tekneden yağmur fotoğraflarını paylaşıp "Gözü kalanlarla sevgilerle" dedi.