Pınar Altuğ hayranından gelen "Yaşlanmışsınız" yoruma kayıtsız kalamadı
Sosyal medyada hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ yine bir takipçisine cevap verdi. Ünlü oyuncunun kendisine 'Yaşlanmışsın' diyen takipçisine verdiği cevap beğeni aldı.
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Kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenen Pınar Altuğ, 2009 yılında kızı Su'yu kucağına almıştı.
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Bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi çekiyor.
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Ailesiyle tatile çıkan Pınar Altuğ, en son kış tatilinde çekildiği fotoğraflardan bir paylaşım yaptı.Ünlü oyuncuya takipçilerinden birisi, 'Yaşlanmışsınız' yorumu yaptı.
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Gelen yoruma kayıtsız kalamayan Pınar Altuğ, cevap verdi. Pınar Altuğ, "Ne güzel yıllar geçiyor. Savaşmak yerine tadını çıkarmak lazım." ifadelerini kullanarak cevap verdi.