Pınar Altuğ zayıf kalma sırrını açıkladı

Altuğ zayıf kalma sırrını da açıkladı.

"DÖRT YILDIR ARALIKLI ORUÇ TUTUYORUM"

Altuğ, formda görüntüsünün sırrını ise "Aslında bunu dört yıldır aralıklı oruç tutmaya borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var" sözleriyle açıkladı.