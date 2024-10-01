Pınar Altuğ'a sürpriz: 450 kişi bana 'İyi ki doğdun' dedi

Geçtiğimiz günlerde 50'inci yaşını kutlayan Pınar Altuğ'a bir sürpriz de Emre Kınay ile birlikte sahne aldığı 'Mutlu Aile Tablosu' isimli tiyatro oyununun sahnesinde yapıldı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Pınar Altuğ'a sürpriz: 450 kişi bana 'İyi ki doğdun' dedi - Resim : 1

Oyuncu Yağmur Atacan ile birlikte 2008 yılında dünya evine giren Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde 50 yaşına girdi.

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Pınar Altuğ'a sürpriz: 450 kişi bana 'İyi ki doğdun' dedi - Resim : 2

Oyuncunun doğum günü kutlaması için Emre Kınay ile birlikte sahne aldığı 'Mutlu Aile Tablosu' isimli tiyatro oyununun sahnelendiği gün tercih edildi. 

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Pınar Altuğ'a sürpriz: 450 kişi bana 'İyi ki doğdun' dedi - Resim : 3

Eşi Yağmur Atacan, kızı Su ve arkadaşları Pınar Altuğ'un doğum gününü önceki akşam sahnede kutladı. 

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Pınar Altuğ'a sürpriz: 450 kişi bana 'İyi ki doğdun' dedi - Resim : 4

O anlara ait fotoğrafları Altuğ Instagram hesabından paylaştı.