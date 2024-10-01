Pınar Altuğ'a sürpriz: 450 kişi bana 'İyi ki doğdun' dedi
Geçtiğimiz günlerde 50'inci yaşını kutlayan Pınar Altuğ'a bir sürpriz de Emre Kınay ile birlikte sahne aldığı 'Mutlu Aile Tablosu' isimli tiyatro oyununun sahnesinde yapıldı.
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Oyuncu Yağmur Atacan ile birlikte 2008 yılında dünya evine giren Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde 50 yaşına girdi.
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Oyuncunun doğum günü kutlaması için Emre Kınay ile birlikte sahne aldığı 'Mutlu Aile Tablosu' isimli tiyatro oyununun sahnelendiği gün tercih edildi.
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Eşi Yağmur Atacan, kızı Su ve arkadaşları Pınar Altuğ'un doğum gününü önceki akşam sahnede kutladı.
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O anlara ait fotoğrafları Altuğ Instagram hesabından paylaştı.