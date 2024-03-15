Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Dubai'de aşk pozları

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İlk kez 2022 yılının Temmuz ayında birlikte katıldıkları bir konser etkinliğiyle aşklarını ilan edenPınar Deniz ve Kaan Yıldırım, kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Son olarak Kopuk dizisinde rol alan oyuncu Kaan Yıldırım ve Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz'in arasındaki 'CartCurt' esprisi sosyal medyayı ikiye bölmüştü.
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Pınar Deniz ile birlikte çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı pozlarla gerçek bir aşık olduğunu gösterdi.
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Ünlü çiftin paylaşımlarına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.