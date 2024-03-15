Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Dubai'de aşk pozları

Oyuncu çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikte Dubai tatiline çıktı. Yıldırım'dan aşk dolu tatil paylaşımı geldi...

1 / 9
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Dubai'de aşk pozları - Resim : 1

İlk kez 2022 yılının Temmuz ayında birlikte katıldıkları bir konser etkinliğiyle aşklarını ilan edenPınar Deniz ve Kaan Yıldırım, kısa zamanda sosyal medyanın gündemine oturdu.

2 / 9
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Dubai'de aşk pozları - Resim : 2

Son olarak Kopuk dizisinde rol alan oyuncu Kaan Yıldırım ve Yargı dizisinin güzel oyuncusu Pınar Deniz'in arasındaki 'CartCurt' esprisi sosyal medyayı ikiye bölmüştü.

3 / 9
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Dubai'de aşk pozları - Resim : 3

Pınar Deniz ile birlikte çıktığı Dubai tatilinden paylaştığı pozlarla gerçek bir aşık olduğunu gösterdi.

4 / 9
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan Dubai'de aşk pozları - Resim : 4

Ünlü çiftin paylaşımlarına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.  