Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin kızları dünyaya geldi

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ikinci bebeklerinin 4 Haziran Cuma günü California eyaletine bağlı Santa Barbara'daki Cottage Hastanesi’nde saat 11.40'da dünyaya geldiğini duyurdu.

KIZLARINA LİLİBET’ İSMİNİ VERDİLER

Harry ve Meghan çifti bebeğe, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’e atfen Lilibet ismini verdi. Kraliyet ailesinin en yeni üyesinin tam adı “Lilibet ‘Lili’ Diana Kountbatten-Windsor”.

Kız bebekleri Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor’ın ve Markle’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Çiftin 6 Mayıs 2019’da Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya gelmişti.

KRALİYET AİLESİNDEN TEBRİK MESAJI

Kraliyet ailesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Lilibet Diana'nın doğumundan dolayı Sussex Dükü ve Düşesi'ni tebrik ederiz! Kraliçe, Galler Prensi ve Cornwall Düşesi ve Cambridge Dükü ve Düşesi, haberlerden çok memnun. Lilibet, Majestelerinin 11. torununun çocuğu." ifadeleri kullanıldı.

Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on the birth of Lilibet Diana! The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge are delighted with the news.



Lilibet is Her Majesty’s 11th great-grandchild. pic.twitter.com/dGVeRpd3pK — The Royal Family (@RoyalFamily) June 6, 2021

İLK BEBEKLERİNİN TEN RENGİ OLAY OLMUŞTU

Harry ve Meghan, Ocak 2020’de kraliyet görevlerinden çekilerek, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için Güney California’ya taşınmıştı.

Mart ayında Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, “Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı.” ifadesini kullanmıştı.

İLGİLİ İÇERİKLER