Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin kızları dünyaya geldi

İngiliz Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ikinci bebeklerinin 4 Haziran Cuma günü California eyaletine bağlı Santa Barbara'daki Cottage Hastanesi’nde saat 11.40'da dünyaya geldiğini duyurdu.

Harry ve Meghan çifti bebeğe, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’e atfen Lilibet ismini verdi. Kraliyet ailesinin en yeni üyesinin tam adı “Lilibet ‘Lili’ Diana Kountbatten-Windsor”.

Kız bebekleri Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor’ın ve Markle’ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Çiftin 6 Mayıs 2019’da Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri bir erkek bebekleri dünyaya gelmişti.

Kraliyet ailesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Lilibet Diana'nın doğumundan dolayı Sussex Dükü ve Düşesi'ni tebrik ederiz! Kraliçe, Galler Prensi ve Cornwall Düşesi ve Cambridge Dükü ve Düşesi, haberlerden çok memnun. Lilibet, Majestelerinin 11. torununun çocuğu." ifadeleri kullanıldı.

Congratulations to The Duke and Duchess of Sussex on the birth of Lilibet Diana! The Queen, The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge are delighted with the news.



