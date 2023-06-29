Prenses Diana’nın koyunlu ikonik açık arttırmaya çıkıyor!

Prenses Diana namı diğer Galler Prensesi, Kral III. Charles’ın eşi ve Galler Prensi William ile Sussex Dükü Prens Harry’nin annesi ve tüm dünyanın hayranlık duyduğu moda ikonu, bundan 26 sene önce bir trafik kazası ile hayatını kaybetti. Moda ikonunun sahip olduğu parçalar tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Koleksiyonundan parçaları bugün kraliyet ailesinin kadınlarının üzerlerinde görüyoruz. Şimdi ise Prenses Diana’nın sahip olduğu bir parçaya şanslı bir kişi alabilecek. Prenses’in ikonik koyunlu kırmızı kazağı açık arttırmaya çıkarılıyor. Kazak başlangıç değeri olarak 80 bin dolardan açık arttırmada yerini alacak. En fazla değeri veren kişi ise kazağın sahibi olacak.

Prenses Diana, koyunlu kazağını 1981 yılında o zamanlar Prens Charles ile nişanlıyken birlikte gittikleri polo maçında giymişti.

Kazak Sally Muir ve Joanna Osbourne adlı tasarımcıların markasına aitti. O dönem polo maçında bu kazakla Diana’nın görüntülenmesinin ardından tasarımcıların satışları artmış ve kendileri de Diana’ya minnettar olduklarını belirtmişlerdi. Kazak, Sotheby's Müzayede Evi'nde satışa çıkıyor.