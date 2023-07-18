Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı açık artırmaya çıkıyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby Müzayede Evi'nde, Prenses Diana'nın ünlü koyunlu kazağı sergilenecek.

1,3 MİLYONDAN SATIŞA ÇIKACAK

Kazak, açık artırma usulü satılmak üzere hazırlandı. Kazak, 40 bin - 70 bin sterlin (1,3 milyon - 2,4 milyon TL) satış tahmini ile açık artırmaya sunulacak.

ÖZEL MEKTUP DA MÜZAYEDE EVİNDE

Prenses Diana'nın basın sekreteri Joanna Osborne'un, koyunlu kazakla ilgili Oliver Everett'e yazdığı özel mektup da müzayede evinde sergileniyor.