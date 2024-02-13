Pucca'dan ev sahiplerine: Evinizde ağrımayan kemiğim kalmadı
Geçtiğimiz gün ev sahibi Jale Tuncer ile davalık olan Pucca (Selen Pınar Işık), dün de Tuba Ünsal'ın eski kiracısı olduğu ve evine zarar verdiği iddialarına maruz kalmıştı. Bugün Pucca, ev sahiplerine karşı bir açıklamada bulundu.
Kirasını ödemediği iddiasıyla ev sahibi Jale Tuncer ile mahkemelik olan Fenomen ve yazar Pucca'ya bir suçlama da ünlü oyuncu Tuba Ünsal'dan geldi. Ünsal, "Evimi mahvetti' demek az kalır" derken Pucca'nın kirasını ödemediğini iddia eden ev sahibi Jale Tuncer'e destek verdi.
Ünsal, Instagram sayfasından şu açıklamada bulundu.
"Burada sessiz kalsam haksızlık olacak. Pucca/Pınar yıllarca benim de kiracımdı." diyen Ünsal, "Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı. O zaman bu konunun konuşulmasını istemediğim için sustum sanki tacize uğrayan kadının kendini suçlu hissetmesi gibi... Bugün haberleri görünce yazmak istedim…" açıklamasında bulundu.
"ZOR DURUMDAN GEÇİYORUZ"
Pucca ise hakkındaki iddialara karşı sessizliğini bozdu ve kirasını ödemekte zorlandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yaklaşık 1,5 yıldır ekonomik olarak ben değil, ülke olarak zor durumdan geçiyoruz. Hem ev sahipleri hem de kiracılar mağdur. Evet ben de kiramı ödemekte zorluk yaşıyorum milyonlarca insan gibi. Yaşadığım zorlu süreçleri beni takip edenler zaten biliyorlar. Oğlumun başına gelen talihsiz kaza üzerinden kendi yaşadığım ekonomik zorlukların arkasına sığınmak istemiyorum ama zor günlerdi. Tek başıma bunların altından kalkmaya çalışıyorum tökezlesem bile. Süreç mahkemeye taşındığı vakit tek olmadığımı, milyonların aynı sorunları yaşadığını gördüm."
"EVİ BOŞALTIYORUZ, MAHKEME DEVAM EDİYOR"
Zaten evi boşaltma sürecinde olduğum ve davanın devam ettiği yasal süreçte neden magazin sayfalarında olduğumu anlamış değilim. Haber kanallarının röportaj taleplerini kabul etmiyorum. Oğlum 6 yaşında ve zaten yeterince zor günler geçirdik, daha fazla psikolojimizin bozulmasına izin vermeyeceğim. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Sizi meşgul ettiğim için kendi adıma özür dilerim."