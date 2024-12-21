Rafet El Roman'dan Yusuf Güney'e: Umarım doğru yolu bulur...
Ünlü sanatçı Rafet El Roman, bir zamanlar birlikte düet yaptıkları Yusuf Güney hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2008 yılında 'Aşk-ı Virane' adlı şarkıda Rafet El Roman ile birlikte düet yapan Yusuf Güney, o dönem müzik listelerinde zirveye oturmuştu.
Rafet El Roman, son dönemde uzaylılarla ilgili açıklamalarıyla gündemde olan Yusuf Güney hakkında konuştu. Sanatçı, 2008 yılında yaptıkları düetle ünlenen Güney’le nasıl tanıştıklarını anlattı:
'BİN TAKLA ATTI BANA ULAŞMAK İÇİN'
“Bin takla attı bana ulaşmak için. Kulisime geldi, ‘Abi bir şarkı yazdım, dinler misin?’ dedi. Şarkıyı söyledi, şaşırdım kaldım. ‘Ne iş yapıyorsun?’ deyince ‘Dönerciyim’ dedi. ‘Şarkıyı beraber okuyalım, sen de adım at müzik piyasasına’ dedim. 5 yıl kontratlı devam ettik. 1.5 milyon dolar kazandık sayesinde.”
Güney’in şöhreti kaldıramadığını öne süren Roman, “Tanınmaya başlayınca öfke kontrolü sorunu yaşadı” dedi.