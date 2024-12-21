Rafet El Roman'dan Yusuf Güney'e: Umarım doğru yolu bulur...

'BİN TAKLA ATTI BANA ULAŞMAK İÇİN'

“Bin takla attı bana ulaşmak için. Kulisime geldi, ‘Abi bir şarkı yazdım, dinler misin?’ dedi. Şarkıyı söyledi, şaşırdım kaldım. ‘Ne iş yapıyorsun?’ deyince ‘Dönerciyim’ dedi. ‘Şarkıyı beraber okuyalım, sen de adım at müzik piyasasına’ dedim. 5 yıl kontratlı devam ettik. 1.5 milyon dolar kazandık sayesinde.”