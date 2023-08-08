Rock müziğinin efsanesi Erkin Koray hayatını kaybetti

Türk rock müziği denilince akla ilk gelen isimlerden Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada’nın Toronto şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hafızalara kazınan şarkılarıyla Türk rock müziğine damga vuran Erkin Koray, 82 yaşındaydı.

"Anadolu rockın mucidi, sevgili babam"

Kızı Damla Koray, babasının ölüm haberini sanatçının Instagram hesabından duygusal bir mesajla duyurdu.

Sanatçı için şu an bir tören yapılmayacağını belirten Damla Koray, hayranlar adına daha sonra bir anma etkinliği düzenleneceğini aktardı.

Damla Koray, babasını şu ifadelerle uğurladı: "Babam... "Baba"mız... Canımın taa içi... Ben kızın ve seni baba deyip bağrına basan canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru başka bir dünyada bulursun. Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu rockın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim 'senin çocuklar' da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et."

Koray, 'Kızları da Alın Askere', 'Anma Arkadaş', 'İlahi Morluk', 'Yağmur', 'Silinmeyen Hatıralar', 'Mesafeler', 'Şaşkın', 'Komşu Kızı', 'Fesuphanallah', 'Arap Saçı', 'İlla ki', 'Yalnızlar Rıhtımı', 'Ankara Sokakları', 'Gaddar', 'Deli Kadın', 'Çöpçüler', 'Akrebin Gözleri' gibi şarkılarıyla tanınıyor.