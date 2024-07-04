Rüştü Onur Atilla'dan 'Boşanmayı ben istemedim' diyen eski eşine cevap geldi: Nez de ben de masumuz
Boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Rüştü Onur Atilla "Boşanmak istemedim, malum sebeplerden dolayı üslubu çok kırıcıydı" diyen eski eşine cevap verdi.
Güldür Güldür Show'daki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da 2 çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile 10 yıllık evliliğini bitirdi.
Atilla, boşandıktan 20 gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını ilan etti. Bir mekan çıkışı sevgilisiyle görüntülenen Atilla, "Nez'le 2 yıldır takipleşiyoruz. Mayıs ayında tanıştık. Ama dava günü alınmış, boşanma süreci başlamıştı" diyerek ihanet iddialarını reddetmişti.
Günlerdir sessiz kalan Ayyıldız, dün Nokta Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "Boşamayı ben istemedim, çabaladım ama üslubu çok kırıcı ve netti. Her şey 5 ay içinde oldu ve her şey yeterince çirkin" dedi.
Rüştü Onur Atilla ise olanlara kayıtsız kalmadı ve uzun bir açıklama yayınladı. Atilla Instagram hesabından paylaştığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sinem Ayyıldız, hayatımdaki en değerli iki varlığımın, çocuklarımın annesidir. Kendisi hakkında burada konuşmam. Bana yöneltilen suçlamalara karşılık vermem. Zaman geçtikçe daha sağduyulu olacağına inanmak istiyorum. Asılsız ithamlar devam ettiği takdirde mahkemeler huzurunda, adalete güvenerek hakkımı arayacağım, umarım gerekmez."