Sadakatsiz dizisinin oyuncuları Cansu Dere ile Melis Sezen bir araya geldi
Geçtiğimiz yıllarda izleyici karşısına çıkan "Sadakatsiz" dizisinde Caner Cindoruk ile başrolleri paylaşan Cansu Dere ile Melis Sezen, uzun zaman sonra bir araya geldi.
Yayınlandığı döneme damga vuran 'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya' karakterine hayat veren Cansu Dere ile 'Derin' rolünü canlandıran Melis Sezen, uzun zaman sonra bir araya geldi.
Hasret giderdiler
Hasret gideren oyunculardan Melis Sezen, Cansu Dere ile pozunu Instagram hesabından paylaştı.
Öte yandan Dere ile Sezen, geçtiğimiz yaz da birlikte tatile çıkmıştı.
Amerika’ya giden ikili, Miami'de verdiği pozları takipçileriyle paylaşmıştı.