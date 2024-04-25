Safiye Soyman, Faik Öztürk'ün felç geçirdiği iddialarına yanıt verdi
Türk Sanat Müziği sanatçısı Safiye Soyman'ı hayat arkadaşlığını yapan Faik Öztürk beynine pıhtı attığı ortaya çıktı. Soyman konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
1999 yılından bu yana birlikte olan ve eğlenceli halleri, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Safiye Soyman ile Faik Öztürk'ten üzücü bir haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir markanın davetine katılan ünlü çiftten Faik Öztürk, 20 gün önce Bodrum'a beyin kanaması geçirdiğini ve bu nedenle de vücudunun sol tarafında felç meydana geldiğini anlattı. Ünlü isim, Ankara’da fizik tedavi gören ve artık eski sağlığına kavuşmaya başladığını ifade etti.
Soyman konuyla ilgili sosyal medya hesabının hikayeler kısmından "Gayet iyi geldi geçti gitti bayramda oldu. Şu anda sağlık durumu son derece iyi programlarımıza devam ediyoruz hiç bir sorun yok. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Hafif bir uyuşma oldu felç falan yok yani öyle bir şey." diyerek açıklama yaptı.
Safiye Soyman ayrıca Faik Öztürk ile bir lansmana katıldıklarını belirterek, eşinin sağlık durumuyla ilgili "Dipçik gibiydi" ifadelerini de kullandı.