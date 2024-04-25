Safiye Soyman, Faik Öztürk'ün felç geçirdiği iddialarına yanıt verdi

Soyman konuyla ilgili sosyal medya hesabının hikayeler kısmından "Gayet iyi geldi geçti gitti bayramda oldu. Şu anda sağlık durumu son derece iyi programlarımıza devam ediyoruz hiç bir sorun yok. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Hafif bir uyuşma oldu felç falan yok yani öyle bir şey." diyerek açıklama yaptı.