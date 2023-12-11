Sahnede fenalaşan Simge Sağın hastanelik oldu

'Aşkın Olayım', 'Öpücem', 'Ben Bazen', 'Yankı', 'Üzülmedin mi?' gibi birçok hit şarkıya imza atan Simge Sağın, geçtiğimiz gün çıktığı sahnesinde fenalaştı. Simge Sağın, bir süre ara verdikten sonra toparlayıp sahneye döndüyse de konseri bitiremedi.

'SİZE VEDA EDEMEDEN SAHNEDEN İNMEK ZORUNDA KALDIM'

Üçüncü şarkıdan sonra fenalaşan ve kuliste istifra eden ünlü şarkıcı, hayranlarına bir açıklamada bulundu. Sağın, "Dün akşam sonuna kadar beni yalnız bırakmayan canım dinleyicilerim. 3. şarkıdan sonra yaşadığım ani rahatsızlık sonucu biraz toparlayıp geri döndüm fakat sonlara doğru artan belirtilerle ne yazık ki size veda edemeden sahneden inmek durumunda kaldım. Hepinizin affına sığınıyorum. Viral bir enfeksiyon sonucu gelişmiş bir durum olduğu söylendi. Şu an daha iyiyim, dinleniyorum. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız." açıklamasıyla hayranlarına mesaj gönderdi.