Sandık Kokusu dizisine bir transfer daha! Komiser Kemal'i canlandıracak
Show TV'nin Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi "Sandık Kokusu", 12 Haziran Çarşamba akşamı sezon finali yapmayı planlıyor. Sezon finaline yaklaşırken diziye yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor.
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O3 Medya’nın Show TV için çektiği, Nezaket Coşkun’un yönettiği “Sandık Kokusu”nun 12 Haziran Çarşamba akşamı sezon finali yapması planlanıyor.
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“Sandık Kokusu” dizisi geçen hafta başrol oyuncusu Metin Akdülger’in vedası, Serkay Tütüncü’nün Kıvanç rolüyle dahil olmasıyla çok konuşuldu. Dizinin son iki bölümüne yeni bir oyuncu geliyor.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kadir Polatçı “Sandık Kokusu” dizisine konuk oluyor.
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Kadir Polatçı Komiser Kemal karakterine hayat verecek ve Kemal Hasan’ın (Uğur Yücel) peşine düşecek. Polatçı son olarak “Ruhun Duymaz” dizisinde seyirci karşısına çıkmıştı.