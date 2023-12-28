Sandık Kokusu dizisine dev transfer! Meriç Aral kadroda

Show Tv’nin sevilen yapımlarından Sandık Kokusu dizisi her Çarşamba seyircisini arttırarak macerasına devam ediyor. Kadrosunda Özge Özpriinçci, Metin Akdülgür, Demet Akbağ ve Necip Memili'nin yer aldığı diziye yeni bir oyuncu daha katılıyor.

Meriç Aral kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meriç Aral, Kızılcık Şerbeti'nin de yazarı olan Melis Civelek ile Zeynep Gür imzasını taşıyan Sandık Kokusu dizinin başrol ekibine katıldı. 6. bölümden itibaren dizinin kadrosuna katılacak olan Aral, Filiz'in kızlarından Irmak'a hayat verecek ve hikayedeki tansiyon iyice yükselecek.