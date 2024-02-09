'Sandık Kokusu' dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oluyor

Başarılı oyuncu dizinin 10. bölümüne “Mert” karakteri ile katılacak. Badur, Metin Akdülger’in canlandırdığı “Atilla” karakterinin kardeşi olarak diziye girecek. Gizemli bir karakter olan “Mert”, dizinin akışında önemli bir değişiklik yaratacak.