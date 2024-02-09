'Sandık Kokusu' dizisine sürpriz bir oyuncu dahil oluyor
'Sandık Kokusu' dizisi çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi birbirinden yetenekli oyuncuları bir araya getiren Sandık Kokusu dizisine 'Mert' karakteriyle sevilen oyuncu konuk olacak.
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'Sandık Kokusu' dizisi çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına topluyor. O3 Medya’nın imza attığı, Nezaket Coşkun’un ise yönettiği diziyi reyting rekoru kıran projelerin yazarları Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor.
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Çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına toplayan dizinin yeni bölümüne sürpriz bir oyuncu dahil oluyor.
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Kariyer çalışmalarını bir süredir New York’ta devam ettiren başarılı oyuncu Sercan Badur, sevilen dizi Sandık Kokusu’na konuk oyuncu olarak dahil oluyor.
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Başarılı oyuncu dizinin 10. bölümüne “Mert” karakteri ile katılacak. Badur, Metin Akdülger’in canlandırdığı “Atilla” karakterinin kardeşi olarak diziye girecek. Gizemli bir karakter olan “Mert”, dizinin akışında önemli bir değişiklik yaratacak.