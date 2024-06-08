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Sandık Kokusu dizisinin sezon finalinden ilk fragman: "Gel evlenelim o zaman biz seninle"
Sandık Kokusu 12 Haziran akşamı sezon finali bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin sezon finalinden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Kıvanç'ın Karsu'ya "Gel evlenelim o zaman biz seninle" demesi damga vurdu.
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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Uğur Yücel gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Sandık Kokusu 12 Haziran akşamı sezon finali bölümü ile ekrana gelecek.
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Dizinin sezon finalinden ilk fragman yayınlandı. Karsu çocukları alabilmek için düzenli bir aile hayatının olması gerektiğini söylüyor. Filiz de "İnsanlar bir pasaport için bile evleniyor ne var bunda olabilir" diyor.
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Filiz ve Hasan bir düğüne denk geliyor. Hasana evlenecek çiftler evli misiniz diye soruyor. Hasan da "Henüz değil" diyor ve Filizin bu cevaba bakışı gündem oluyor.
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Fragmana Kıvanç'ın Karsu'ya "Gel evlenelim o zaman biz seninle" demesi damga vurdu.