Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biriyle evlenecek olsaydım o kişi sen olurdun..."

Sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı. Kıvanç’ın, Irmak’a “Eğer biriyle evlenecek olsaydım, bu kişi bir tek sen olabilirsin” demesi ve öpüşmeleri tanıtıma damgasını vuruyor.

Elele Online

Elele Online
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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biriyle evlenecek olsaydım o kişi sen olurdun..." - Resim : 1

Show TV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen  dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı.   

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biriyle evlenecek olsaydım o kişi sen olurdun..." - Resim : 2

Tanıtımda Hasan Filiz'e "Gülnaz'a Reha'nın kardeşinin evini tuttuk" diyor ve Filiz’in huzuru kaçıyor.

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biriyle evlenecek olsaydım o kişi sen olurdun..." - Resim : 3

Kıvanç’ın, Irmak’a “Eğer biriyle evlenecek olsaydım, bu kişi bir tek sen olabilirsin” demesi ve öpüşmeleri tanıtıma damgasını vuruyor.  

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biriyle evlenecek olsaydım o kişi sen olurdun..." - Resim : 4

Karsu telefonla konuşurken Bora’ya karşı olan sevgisini anlatıyor. O sırada Karsu’nun evinde olan Bora’nın da bunları duymasıyla ikili arasında neler olacağı merak konusu oluyor.