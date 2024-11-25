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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Biriyle evlenecek olsaydım o kişi sen olurdun..."
Sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı. Kıvanç’ın, Irmak’a “Eğer biriyle evlenecek olsaydım, bu kişi bir tek sen olabilirsin” demesi ve öpüşmeleri tanıtıma damgasını vuruyor.
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Show TV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nun çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı.
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Tanıtımda Hasan Filiz'e "Gülnaz'a Reha'nın kardeşinin evini tuttuk" diyor ve Filiz’in huzuru kaçıyor.
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Kıvanç’ın, Irmak’a “Eğer biriyle evlenecek olsaydım, bu kişi bir tek sen olabilirsin” demesi ve öpüşmeleri tanıtıma damgasını vuruyor.
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Karsu telefonla konuşurken Bora’ya karşı olan sevgisini anlatıyor. O sırada Karsu’nun evinde olan Bora’nın da bunları duymasıyla ikili arasında neler olacağı merak konusu oluyor.