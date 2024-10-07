Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "İlişki başlıyor"

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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.
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Yayınlanan tanıtımda Hasan ve Filiz’in aşkı dolu dizgin devam ederken Gülnaz’ın yüzleri güldüren halleri bölüme renk katacağının sinyallerini veriyor.
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Bora’nın Ayça’ya beyaz gül göndermesi Karsu’nun aklını karıştırıyor ve anlamını öğrenmesiyle ‘Biz bitti demeden bitmez’ sözleri yeni bölümde ‘Neler olacak?’ sorusunu akıllara getiriyor.