Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “Çocuklar yokken bu evi başınıza yıkarım”

SHOW TV’nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmana Karsu’nun Reha’ya “Çocuklar yokken bu evi başınıza yıkarım” demesi damga vurdu.

1 / 10
Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “Çocuklar yokken bu evi başınıza yıkarım” - Resim : 1

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimleri kadrosunda yer aldığı  'Sandık Kokusu dizisinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

2 / 10
Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “Çocuklar yokken bu evi başınıza yıkarım” - Resim : 2

Karsu çocukların okulda çalışmaya başladığı için sık sık görüyor ve kendisini bazen görüntülü aramalarını söylüyor. 

3 / 10
Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “Çocuklar yokken bu evi başınıza yıkarım” - Resim : 3

Çocuklar evde gizlice annesi ile konuşurken Reha duyuyor ve Karsu'nun çocukların okulunda olduğunu anlıyor. 

4 / 10
Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “Çocuklar yokken bu evi başınıza yıkarım” - Resim : 4

Kıvanç ise Irmak'a "Diyorum ki artık aile babası olayım, karımın sözünden çıkmayayım, ne dersin" diye soruyor.  