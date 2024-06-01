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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: “Çocuklar yokken bu evi başınıza yıkarım”
SHOW TV’nin çarşamba akşamları yayınlanan dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Fragmana Karsu’nun Reha’ya “Çocuklar yokken bu evi başınıza yıkarım” demesi damga vurdu.
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Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Serkay Tütüncü, Sercan Badur ve Uğur Yücel gibi başarılı isimleri kadrosunda yer aldığı 'Sandık Kokusu dizisinin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.
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Karsu çocukların okulda çalışmaya başladığı için sık sık görüyor ve kendisini bazen görüntülü aramalarını söylüyor.
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Çocuklar evde gizlice annesi ile konuşurken Reha duyuyor ve Karsu'nun çocukların okulunda olduğunu anlıyor.
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Kıvanç ise Irmak'a "Diyorum ki artık aile babası olayım, karımın sözünden çıkmayayım, ne dersin" diye soruyor.