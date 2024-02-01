Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Irmak burada kalacak!"
Başrollerini Özge Özpirinçci ve Demet Akbağ'ın paylaştığı Sandık Kokusu dizisi dün akşam 8. bölümü ile ekrandaydı. Sandık Kokusu 9. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana Demet Akbağ'ın "Irmak burada kalacak" sözleri damga vurdu.
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu dün akşam 8. bölümü ile ekrandaydı. Başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta oyuncuların paylaştığı dizinin dünkü bölümü seyircilere duygu yüklü anlar yaşattı.
Veysel, dükkânı kapatma kararı alınca Karsu işsiz kalır. Mahkemeden önce acil iş bulması gerekmektedir. Atilla iş arayan Karsu için kolları sıvar ve adamlarına kitapçı açma talimatı verir.
Atilla ve Lale iş konusunda anlaşırlar. Atilla, Karsu’lara gitmek isteyen Lale’yi eve bırakınca, Lale’nin Karsu’nun baldızı olduğunu öğrenir. Irmak barışmak için tüm kapıları çalar.
Bu kez hedefinde İpek ve Türkan vardır. Bakalım Türkan bu durumu nasıl karşılayacaktır? Karsu ve Deniz’in Atilla’nın evine gittiği bir akşam siteye Reha gelir. Orada olduklarını öğrenip sinirle evi basan Reha’ya bu durum nasıl mal olacaktır?