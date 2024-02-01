Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Irmak burada kalacak!"

Bu kez hedefinde İpek ve Türkan vardır. Bakalım Türkan bu durumu nasıl karşılayacaktır? Karsu ve Deniz’in Atilla’nın evine gittiği bir akşam siteye Reha gelir. Orada olduklarını öğrenip sinirle evi basan Reha’ya bu durum nasıl mal olacaktır?