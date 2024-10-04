Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Kendime ve mutluluğuma odaklanacağım..."

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu 30. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Karsu’nun "Kendime ve mutluluğuma odaklanacağım. Her şeye sıfırdan başlayacağım" sözleri damga vurdu.

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Kendime ve mutluluğuma odaklanacağım..." - Resim : 1

Show TV ekranlarında yayınlanan O3 Medya imzalı Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı yayınlandı. 

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Kendime ve mutluluğuma odaklanacağım..." - Resim : 2

Fragmanda Filiz ve görümcesinin tatlı savaşı devam ediyor. Filiz’in "Görümce görümce görmeyeyim seni ömrünce" sözleri güldürüyor.

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Kendime ve mutluluğuma odaklanacağım..." - Resim : 3

Fragmana Karsu’nun "Çocukları Reha’dan alma mücadelemi bitirdim. Kendime ve mutluluğuma odaklanacağım. Her şeye sıfırdan başlayacağım" sözleri damga vuruyor. 

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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Kendime ve mutluluğuma odaklanacağım..." - Resim : 4

Sandık Kokusu 30. Bölüm 1. Fragman izlemek için tıklayınız 