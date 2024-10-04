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Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Kendime ve mutluluğuma odaklanacağım..."
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu 30. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Karsu’nun "Kendime ve mutluluğuma odaklanacağım. Her şeye sıfırdan başlayacağım" sözleri damga vurdu.
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Show TV ekranlarında yayınlanan O3 Medya imzalı Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı yayınlandı.
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Fragmanda Filiz ve görümcesinin tatlı savaşı devam ediyor. Filiz’in "Görümce görümce görmeyeyim seni ömrünce" sözleri güldürüyor.
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Fragmana Karsu’nun "Çocukları Reha’dan alma mücadelemi bitirdim. Kendime ve mutluluğuma odaklanacağım. Her şeye sıfırdan başlayacağım" sözleri damga vuruyor.