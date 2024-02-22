Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Oldu mu, sevgili gibi?"
Sandık Kokusu dün akşam 11. bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Metin Akgülder gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin dün akşamki bölümünde tüm dengeler değişti. Sandık Kokusu dizisinin yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı.
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Başrollerini; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Sandık Kokusu dün akşam 11. bölüm ile izleyici karşısına çıktı.
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Sandık Kokusu'nun 11. Bölümünde Neler Oldu?
Atilla, yıllar önce babasının verdiği görevi gerçekleştiremeyip kardeşine herkesten gizli bir hayat sunar. Ama kardeşi Mert yıllar sonra karşısına çıkar.
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Irmak ve Adnan cephesinde boşanma rüzgarları eserken, Adnan çareyi Filiz’e gitmekte bulur. Yıllar sonra Adnan’ı karşısında gören Filiz’in tepkisi ne olacaktır?
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Ozan’ın yokluğu Karsu ve Deniz’i endişelendirmeye devam eder. Atilla’nın aklına geçici bir çözüm gelir.