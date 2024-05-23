Sandık Kokusu'nun Atilla'sı Metin Akdülger'den duygulu veda paylaşımı: Onları çok seviyorum ve özleyeceğim
Sandık Kokusu'nun başrollerinden Metin Akdülger, sezon finali öncesi başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı. Akdülger, yaptığı paylaşımla duygu dolu anlar yaşattı.
Demet Akbağ, Necip Memili, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger ve Uğur Yücel'in başrollerinde yer aldığı Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu dizisinde beklenmedik bir veda yaşandı.
Metin Akdülger 12 Haziran'da sezon finali yapacak olan diziden ayrıldı.
Akdülger de hem Atilla'sına hem de Sandık Kokusu'na duygu dolu sözlerle veda etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akdülger şu notu düştü:
'Hayat büyülü anlarla ve bilinmezliklerle dolu bir macera. Atilla’da benim hayatımın en büyülü parçalarından biri. Onun bana yaşattığı anlar, tanıştırdığı ruhlar, yoldaşlar artık benim kalbimdeler, güvendeler. Hikayeler anlatıldıkça hayat bulur, hikaye anlatıcıları da hikayelerinde bulurlar kendi hayatlarını. Bana hayat veren Atilla’ya ve ona hayat veren tüm ekipteki dostlarıma kalpten minnet ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Onları çok seviyorum ve özleyeceğim. Hikayemizi seven tüm izleyicilerimize, verdikleri büyük sevgi ve gösterdikleri anlayış için teşekkür ederim.