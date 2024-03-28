Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci imaj yeniledi: "Hala alışamadım"

Ekranların ünlü isimlerinden Özge Özpirinçci saçlarını boyattı. Güzel oyuncunun yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.

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Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci imaj yeniledi: "Hala alışamadım" - Resim : 1

Aşk Yeniden, Kadın, Mucize Doktor gibi birçok başarılı projede yer alan Özge Özpirinçci, şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Karsu' karakteri ile adından söz ettiriyor. 

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Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci imaj yeniledi: "Hala alışamadım" - Resim : 2

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, dizi için imaj tazeledi. 

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Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci imaj yeniledi: "Hala alışamadım" - Resim : 3

'Bu saça alışamadım'

Doğallığı ile bilinen Özge Özpirinçci saçlarını sarıya boyattı. Yeni halini sosyal medya hesabından 'Bu saça alışamadım.' notu ile paylaşan Özge Özpirinçci, takipçilerinden tam not aldı.

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Sandık Kokusu'nun Karsu'su Özge Özpirinçci imaj yeniledi: "Hala alışamadım" - Resim : 4

Ünlü isme sosyal medyada;" Sen ne yapsan güzelsin", "Saçlar çok yakışmış", "Harika görünüyorsun", "Her daim güzelsin" gibi yorumlar yapıldı.