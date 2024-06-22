Şarkıcı Melek Mosso imaj yeniledi! İşte son hali

Şarkıcı Melek Mosso tarzında yaptığı değişiklik büyük beğeni topladı.

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Şarkıcı Melek Mosso imaj yeniledi! İşte son hali - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz yıl evlenmişti. 

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Şarkıcı Melek Mosso imaj yeniledi! İşte son hali - Resim : 2

Şarkıcı özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ve sahne tarzıyla sık sık gündeme geliyor.

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Şarkıcı Melek Mosso imaj yeniledi! İşte son hali - Resim : 3

Mosso, bu kez imaj değişikliği ile gündeme geldi. Saçlarını kızıla boyatan şarkıcının yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

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Şarkıcı Melek Mosso imaj yeniledi! İşte son hali - Resim : 4

Şarkıcının yeni imajı ile ilgili, "Çok yakışmış", "Bu güzellik halis mi?", "Bu renk seni açmış", "Yeni imajını beğendim" gibi yorumlar yapıldı.