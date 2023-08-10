Seal’ı Türkiye'de dinlemenin bedeli belli oldu!

Ünlü müzisyen Seal, 10 Eylül akşamı ‘Big Art Festival’ kapsamında Marmaris'te bir konser verecek.

SEAL'İ DİNLEMENİN BEDELİ 24 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Dört Grammy ödüllü Seal’ı dinlemenin bedeli 24 bin lira ve 36 bin lira arasında değişiyor.

HEIDI KLUM'DAN 3 ÇOCUĞU BULUNUYOR

İngiliz müzisyen Seal, ünlü Alman model Heidi Klum ile 2005 yılında evlenmiş ancak 2014 yılında boşanmıştı. Bu evlilikten, 12 Eylül 2005’te ikilinin ilk çocuğu, Henry Günther Ademola Dashtu Samuel, Los Angeles’ta dünyaya geldi. 22 Kasım 2006’da ise ikinci çocukları Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel doğdu. Heidi, 2009'un Kasım ayının 9'unda bir kız çocuğu dünyaya getirdi.