Şebnem Dönmez güzellik sırrını açıkladı

Son olarak Kızılcık Şerbeti'deki performansıyla adından söz ettiren Şebnem Dönmez, muhabirlere güzellik sırrını açıkladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Şebnem Dönmez güzellik sırrını açıkladı - Resim : 1

Birçok dizi projesinde yer alan son olarak Kızılcık Şerbeti'nde oynayan sunucu ve oyuncu Şebnem Dönmez, yaşını göstermemesi ve oldukça fit görünmesiyle geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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Şebnem Dönmez güzellik sırrını açıkladı - Resim : 2

Sabah Şekerleri programıyla hayatımıza giren 50 yaşındaki güzel oyuncu, sırrını muhabirlere açıkladı.

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Şebnem Dönmez güzellik sırrını açıkladı - Resim : 3

Oyuncu Şebnem Dönmez, önceki gün Tarabya’da spor, salonuna giderken objektiflere takıldı.

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Şebnem Dönmez güzellik sırrını açıkladı - Resim : 4

'GÜZELLİĞİMİ VE DİRİLİĞİMİ SPORA BAĞLIYORUM'

Şebnem Dönmez, "Spora yetişmem lazım o yüzden yürürken konuşalım. Haftada üç, gün pilatese, gidiyorum, bugünde o günlerden bir tanesi. Güzelliğimi ve dirliğimi spora, bağlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bazen de bol bol resim yapıyorum. 15 gün içinde yeni bir proje ile ekranlarda olmayı düşünüyorum" diye konuştu.