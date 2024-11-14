Şebnem Dönmez güzellik sırrını açıkladı
Son olarak Kızılcık Şerbeti'deki performansıyla adından söz ettiren Şebnem Dönmez, muhabirlere güzellik sırrını açıkladı.
Birçok dizi projesinde yer alan son olarak Kızılcık Şerbeti'nde oynayan sunucu ve oyuncu Şebnem Dönmez, yaşını göstermemesi ve oldukça fit görünmesiyle geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Sabah Şekerleri programıyla hayatımıza giren 50 yaşındaki güzel oyuncu, sırrını muhabirlere açıkladı.
Oyuncu Şebnem Dönmez, önceki gün Tarabya’da spor, salonuna giderken objektiflere takıldı.
'GÜZELLİĞİMİ VE DİRİLİĞİMİ SPORA BAĞLIYORUM'
Şebnem Dönmez, "Spora yetişmem lazım o yüzden yürürken konuşalım. Haftada üç, gün pilatese, gidiyorum, bugünde o günlerden bir tanesi. Güzelliğimi ve dirliğimi spora, bağlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bazen de bol bol resim yapıyorum. 15 gün içinde yeni bir proje ile ekranlarda olmayı düşünüyorum" diye konuştu.