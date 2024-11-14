Şebnem Dönmez güzellik sırrını açıkladı

'GÜZELLİĞİMİ VE DİRİLİĞİMİ SPORA BAĞLIYORUM'

Şebnem Dönmez, "Spora yetişmem lazım o yüzden yürürken konuşalım. Haftada üç, gün pilatese, gidiyorum, bugünde o günlerden bir tanesi. Güzelliğimi ve dirliğimi spora, bağlıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bazen de bol bol resim yapıyorum. 15 gün içinde yeni bir proje ile ekranlarda olmayı düşünüyorum" diye konuştu.