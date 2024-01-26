Şema Şimşek'ten 16 yaşına basan oğluna: Hoş geldin kalbimin en ferah yeri
2012 yılında oyuncu Burak Hakkı ile evliliğini sonlandıran model Sema Şimşek, bu evliliğinden dünyaya gelen oğlu Rüzgar'ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.
Eski model Sema Şimşek, oyuncu Burak Hakkı ile 2001 yılında dünyaevine girmiş, 2008'de de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına almışlardı. Mutlulukları yaklaşık 10 yıl süren ikili, 2012 yılında yollarını ayırarak boşanmışlardı.
Ve Rüzgar artık büyüdü... 16 yaşına basan Rüzgar'a anne Sema Şimşek'ten sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım geldi.
"HOŞ GELDİN 16, HOŞ GELDİN KALBİMİN EN FERAH YERİ"
Oğlunu kucağına aldığı gün çekilen fotoğrafları paylaşan Şimşek, "İyi ki ama iyi ki beni seçtin. Hoş geldin 16, hoş geldin kalbimin en ferah yeri! Sevincim, mutluluğum, kaygım, korkularım hoş geldin. Hepsi kabulüm sen sağlıklı olduğun sürece... Seni o koca aklının alamayacağı kadar çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.
16 yaşına basan Rüzgar'ın boyunun annesini geçtiği görüldü.