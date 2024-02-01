Senden Önce’nin Al Yazmalısı... Sinem Ünsal’ın Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Senden Önce, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Paylaşılan fotoğraflarda Sinem Ünsal’ın Türk sinemasının sultanı olarak bilinen Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti.
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Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan Senden Önce dizisi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.
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Aşk, sadakat ve ihanet ekseninde geçen dizinin setinden kamera arkası fotoğraflar ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraflarda Sinem Ünsal’ın Türk sinemasının sultanı olarak bilinen Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti.
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Tanıtımları ile ters köşe bir hikâyenin ekrana geleceğinin sinyallerini veren Senden Önce bu kez, dizinin başrol oyuncularından Sinem Ünsal’ın Türkan Şoray’a benzerliği ile gündeme geldi.
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Canlandırdığı “Merve” karakteri için sette objektif karşısına geçen güzel oyuncu, saçları, gözleri ve bakışları ile Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’a benzetildi.