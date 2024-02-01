Senden Önce’nin Al Yazmalısı... Sinem Ünsal’ın Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Senden Önce, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Paylaşılan fotoğraflarda Sinem Ünsal’ın Türk sinemasının sultanı olarak bilinen Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti.

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Senden Önce’nin Al Yazmalısı... Sinem Ünsal’ın Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti - Resim : 1

Başrollerinde Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya’yı buluşturan Senden Önce dizisi izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

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Senden Önce’nin Al Yazmalısı... Sinem Ünsal’ın Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti - Resim : 2

Aşk, sadakat ve ihanet ekseninde geçen dizinin setinden kamera arkası fotoğraflar ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraflarda Sinem Ünsal’ın Türk sinemasının sultanı olarak bilinen Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti.

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Senden Önce’nin Al Yazmalısı... Sinem Ünsal’ın Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti - Resim : 3

Tanıtımları ile ters köşe bir hikâyenin ekrana geleceğinin sinyallerini veren Senden Önce bu kez, dizinin başrol oyuncularından Sinem Ünsal’ın Türkan Şoray’a benzerliği ile gündeme geldi.

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Senden Önce’nin Al Yazmalısı... Sinem Ünsal’ın Türkan Şoray’a benzerliği dikkat çekti - Resim : 4

Canlandırdığı “Merve” karakteri için sette objektif karşısına geçen güzel oyuncu, saçları, gözleri ve bakışları ile Yeşilçam’ın sultanı Türkan Şoray’a benzetildi.