Serdar Ortaç: Zararlı alışkanlıklarımı bıraktım

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Serdar Ortaç, yıllardır mücadele verdiği MS hastalığıyla birlikte, son sahnesinde ayakta durmakta zorlandığı ve alkol kullandığı iddia edilmişti.
Sosyal medyada açtığı canlı yayınlara da alkollü çıktığı için eleştirilerin hedefi olan Serdar Ortaç, bir canlı yayın açarak izleyicilere içini döktü.
'HER ŞEYİMİ KAYBETTİM' DEMİŞTİ
Daha önce yaptığı açıklamada borçlarının belini büktüğünü ve 15 milyon TL ödediğini söyleyen Ortaç, Instagram hesabından açtığı canlı yayın da "Her şeyimi kaybettim. Sağlığımı da kaybettim.'' demişti.
Babam, kardeşim, gitaristim öldü. Bunların hepsi beş sene içerisinde oldu. Boşandım. O en hafifi. Kaybedecek bir şeyim yok yani. Magazinde ne dedikleri önemli değil. Dönüp evim yansa bakmam yani... Hata yaptığımı biliyorum ama... İçmezsem hata yapmam" demişti.
'TERTEMİZ BİR SAYFAYLA BAŞLAYACAĞIM'
Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Ortaç, alkol ve sigarayı bıraktığını duyurdu. Ortaç, şu ifadeleri kullandı:
Bugün içkiyi ve sigarayı bırakmamın ikinci günü. Konsere tertemiz bir sayfayla başlayacağım. Doktoruma teşekkür ediyorum beni tedavi ettiği için.