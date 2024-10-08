Serenay Sarıkaya: Beni korkutan şeyler bunlar...

Sarıkaya, "Yani bu konuda artık söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü istediğim gibi ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, yani inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık hepsini. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok. Bence artık yapılması gereken bir şeyler var. Onunla da ilgili herkes üzerine düşünüp kendi adını mutlaka yapıyordur ama ben de kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa onunla ilgili araştırıyorum. Nerelerden bu konunun bir parçası olabilirim, bununla ilgilenmeye çalıştım" dedi.