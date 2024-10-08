Serenay Sarıkaya: Beni korkutan şeyler bunlar...
Kadın cinayetlerine ünlü isimler tepkilerini göstermeye devam ediyor. Gürse Birsel'den sonra Serenay Sarıkaya da konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ülkede büyük ses getiren kadın cinayetlerine tepkiler artarak büyüyor. Ünlü isimlerden cinayetlere tepki verenlerden biri de Gülse Birsel oldu. Birsel, "Artık kadın haklarını falan geçen bir noktadayız. Bir güvenlik sıkıntımız var. Bu, bence şu an en acil problemimiz. Bir kadın olarak kendimi güvende hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.
Dün akşam bir davette görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Gülse Birsel de son günlerde yaşanan vahşetlerle ilgili konuştu.
Sarıkaya, "Yani bu konuda artık söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü istediğim gibi ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, yani inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık hepsini. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok. Bence artık yapılması gereken bir şeyler var. Onunla da ilgili herkes üzerine düşünüp kendi adını mutlaka yapıyordur ama ben de kendi adıma ne yapmam gerekiyorsa onunla ilgili araştırıyorum. Nerelerden bu konunun bir parçası olabilirim, bununla ilgilenmeye çalıştım" dedi.
Ünlü oyuncu, muhabirlerin, "Siz, bir kadın olarak Türkiye'de kendinizi güvende hissediyor musunuz?" sorusu ise şöyle yanıtladı:
'CİDDİ YAPTIRIMLAR UYGULANMASI LAZIM'
Belki hatırlarsınız benim başıma daha önce benzer bir olay gelmişti. Dolayısıyla beni çok uzun süredir beni korkutan şeyler bunlar. Ama yolu, çözümü bizlerin bireysel olarak yapabileceğimiz şeylerle sonuçlanacak bir şey değil. Bu konuyla ilgili ciddi kararlar alınıp, ciddi yaptırımlar uygulanması lazım ki gerçek anlamda güvenli bir ülkede yaşayalım" cevabını verdi.