Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in aşk tatilinden kareler...
Yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir, Yunanistan'da tatile çıktı. Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
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Lale Devri, Medcezir, Aile, Kimler Geldi Kimler Geçti, Şahmaran gibi dizilerin başarılı oyuncusu Serenay Sarıkaya, şarkıcı Mert Demir ile geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlamıştı.
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Ünlü çift birlikte Yunanistan tatiline çıktı. Zaman zaman magazin kameralarına yakalanan çift bu kez sosyal medyada ilk paylaşımını yaptı.
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Serenay Sarıkaya Instagram hesabında baş harflerinin arasına kalp koyarak 'SS MD' notuyla paylaşım yaptı.
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Peş peşe paylaşım yapan Sarıkaya, kendisini kucağına alan sevgilisi ile pozunu da paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi.