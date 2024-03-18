Serenay Sarıkaya'dan Tokyo pozları! Annesinden yorum geldi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz hafta Seul'deki tarzıyla en çok konuşulanlar arasında yer almıştı. Ünlü oyuncu buradan Tokyo'ya geçti ve sosyal medya hesabından bazı fotoğraflar paylaştı. Sarıkaya'nın pozlarına annesi Ümran Seyhan'dan da yorum geldi.
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Son dönemde müzisyen Mert Demir ile aşk yaşadığı iddiasıyla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
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Sarıkaya, geçtiğimiz hafta Seul'deki tarzıyla en çok konuşulanlar arasında yer almıştı. Ünlü oyuncu buradan Tokyo'ya geçti ve sosyal medya hesabından bazı fotoğraflar paylaştı.
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Instagram sayfasından Tokyo'da çekilen pozlarını paylaşan oyuncu, kısa sürede 225 bin beğeni aldı.
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Takipçileri, Sarıkaya'ya; "En güzelsin","Şimdi Tokyo düşünsün", "Böyle bir enerji, aura, güzellik ve mükemmellik görülmemiş dünyada" ve "Tokyo'nun güzellik oranı yükselmiş deniliyor" şeklinde iki bine yakın yorum yaptı.