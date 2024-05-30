Serhat Teoman'dan Leyla Feray açıklaması: Düğünü bakıp göreceğiz

Konuşmadığı kimseyle aynı projede yer almak istemediğini belirten Teoman, "Çok yetenekli arkadaşlarımız yapıyordur ama ben yapamıyorum. Beraber çok mesai harcıyoruz, sonuçta 1,5-2 ayda çekiliyor. Dip dibe nefret ettiğim bir insanla bırak oynamayı, aynı ortamda bulunmak istemiyorsun. Bence zor oluyor. Nefret ettiğim kimse yok. Ben hiç nefret ettiğim insanlarla oynamadım. Tabii herkese denk gelebilir ama oynamayı tercih etmem" ifadelerini kullandı.