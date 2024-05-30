Serhat Teoman'dan Leyla Feray açıklaması: Düğünü bakıp göreceğiz
Oyuncu Serhat Teoman ile meslektaşı Leyla Feray , dokuz yıldır aşk yaşıyor. Hayranları, ikilinin ne zaman evleneceğini merak ediyor Nişantaşı'nda görüntülenen Teoman, evlilikle ilgili soruyu cevapladı.
Son olarak Ayça Ayşin Turan'la başrolünü paylaştığı "Sevmek Yüzünden" filmiyle seyirci karşısına çıkan Serhat Teoman, 9 yıldır meslektaşı Leyla Feray'la beraberlik yaşıyor.
Serhat Teoman, önceki gün Nişantaşı City’s‘de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın" şeklindeki açıklamasıyla ilgili soruya yanıt verdi.
Konuşmadığı kimseyle aynı projede yer almak istemediğini belirten Teoman, "Çok yetenekli arkadaşlarımız yapıyordur ama ben yapamıyorum. Beraber çok mesai harcıyoruz, sonuçta 1,5-2 ayda çekiliyor. Dip dibe nefret ettiğim bir insanla bırak oynamayı, aynı ortamda bulunmak istemiyorsun. Bence zor oluyor. Nefret ettiğim kimse yok. Ben hiç nefret ettiğim insanlarla oynamadım. Tabii herkese denk gelebilir ama oynamayı tercih etmem" ifadelerini kullandı.
Meslektaşı Müjde Uzman'ın "Tükendim" sözleri hatırlatılan 40 yaşındaki oyuncu, "Müjde'nin hakkıdır, zor şartlarda çalışıyor. Yorulmuş demek. Zaman zaman bu tarz durumlar hepimize geliyor" dedi.