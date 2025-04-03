Settar Tanrıöğen'den Ahmet Mümtaz'a övgü: Senin yaptığın çok büyük bir fedakarlık, tutmuş bir karakteri tekrar kabul ettirmek zor
Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her çarşamba ekrana gelen Empati'de, usta oyuncu Settar Tanrıöğen'i konuk etti. Tanrıöğen, diziyi özlediğini söyledi ve Ahmet Mümtaz'a övgüler yağdırdı.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine can veren Settar Tanrıöğren rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılmıştı ve yerine Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti.
Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her çarşamba ekrana gelen Empati'de, usta oyuncu Settar Tanrıöğen'i konuk etti. Tanrıöğen, diziyi özlediğini söyledi ve Ahmet Mümtaz'a övgüler yağdırdı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Ahmet Mümtaz Taylan, rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbeti’nde hayat verdiği Apo rolünü devraldığı Settar Tanrıöğen’i programında ağırladı. Taylan anonsunu şu cümlelerle yaptı:
“Uzun zamandır ağırlamak istediğim, dostumuz abimiz. Apo ve Apo programına hoşgeldiniz. Aynı rolü oynadığım tek oyuncu. Hiçbir zaman devam eden bir işe, bir başka aktörün yerine girmemiştim. Hala bir buçuk senedir Settar olsaydı şunu yapardı, Settar olsaydı bunu yapardı diyerek fırça yiyip duruyorum her hafta… Ama senden çok razıyım. Çok ısınmış bir yere gelip oturdum.”