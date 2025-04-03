Settar Tanrıöğen'den Ahmet Mümtaz'a övgü: Senin yaptığın çok büyük bir fedakarlık, tutmuş bir karakteri tekrar kabul ettirmek zor

“Uzun zamandır ağırlamak istediğim, dostumuz abimiz. Apo ve Apo programına hoşgeldiniz. Aynı rolü oynadığım tek oyuncu. Hiçbir zaman devam eden bir işe, bir başka aktörün yerine girmemiştim. Hala bir buçuk senedir Settar olsaydı şunu yapardı, Settar olsaydı bunu yapardı diyerek fırça yiyip duruyorum her hafta… Ama senden çok razıyım. Çok ısınmış bir yere gelip oturdum.”